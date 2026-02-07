БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:07 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна 14-тото издание на фестивала “Златен грозд” в Мелник (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започна 14-тото издание на фестивала “Златен грозд” в Мелник.

Малко преди обяд площадът се изпълни с жители и гости от цялата страна, дошли да отпразнуват заедно богатото винено наследство на региона.

Празничната програма започна със шествие от над 100 самодейци. Традиционно, през днешния ден се провежда и конкурс за най-добро вино, в който местни винари представят своето производство. По-късно то ще бъде оценено от професионални дегустатори.

Посетителите имат възможност да опитат автентични вина и да се запознаят с традиционните методи на винопроизводство.

Освен всичко това, празничната програма включва музика, фолклорни танци и развлекателни прояви. Гост-изпълнител днес е Румяна Попова.

Празникът ще продължи и през утрешния ден с изпълненията на сдружение “Русалии” и Володя Стоянов.

Фестивалът “Златен грозд” цели да популяризира българските традиции, винопроизводството и културния туризъм у нас.

