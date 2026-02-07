БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Социална мрежа за AI - експеримент или предупреждение?

Чете се за: 00:47 мин.
По света
В нея няма хора, а само AI агенти, които общуват помежду си, създават общности и дори заговорничат

Социална мрежа за AI агенти беше създадена през тази седмица. А сега си представете социална мрежа, в която няма хора, а само AI агенти, които общуват помежду си, създават общности и дори заговорничат. Звучи като научна фантастика, но вече е реалност.

Платформата се казва Moltbook и през последните дни предизвика бурни реакции по света.

Революция на технологиите ли беше това или просто маркетингов трик?

Детелина Калфова разговаря по темата с Боян Миланов – експерт по киберсигурност и старши изследовател в престижния американски институт AI Now.

Разговорът вижте във видеото

#AI #социална мрежа

