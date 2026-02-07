Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат

Американският президент Доналд Тръмп каза, че „не е видял“ отрязъка от публикуван от него клип в социалните мрежи, който изобразява бившия президент Барак Обама и съпругата му Мишел като примати.

Обект на огромни критики, видеото беше публикувано от официалния профил на Доналд Тръмп в платформата му.

На фона на песента от Цар Лъв “The lion sleeps tonight” повдига въпроса за изборна измама в страната през 2020-та година. Тръмп заяви, че е видял само началото на клипа и не е знаел за появяването на семейство Обама като примати. Американският президент добави пред репортери, че „не е направил грешка“, след като беше попитан дали смята да се извини.

Републиканският чернокож сенатор Тим Скот определи клипа като „най-расисткото нещо, правено от сегашната администрация“.

Белият дом защити видеото като „интернет-шега“ и призова да „бъде спряно фалшивото обществено недоволство“.

Видеото беше изтрито след скандала.



