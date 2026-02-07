Ивайло Шотев за ограничаването на изборните секции в чужбина: Абсолютен театър и цинизъм

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ние направихме много за неравенствата. Видяхте каква ни беше политиката по повод пенсиите, видяхте как вързахме минималната заплата със средната. Точно за да намаляват неравенствата в страната ни и да не сме един модел, който го наричаме "латиноамерикански", това каза в "Говори сега" Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната".

"Моделът, който беше досега водеше до това една шепа хора да могат да определят съдбата ни. Ние искаме точно обратното - ние искаме равен достъп до обществения ресурс на всички хора, а не държавата на телефонните обаждания, на която сме свикнали досега".

Той заяви, че не се доближават до БСП и е "тяхна работа какво решават". Добави, че "нямат собствен кандидат в битката за БСП", наблюдатели са, а не участници.

Йвайло Шотев заяви, че партията на Радев е конкурент, но там "все още не е ясно какво е ясно".

"Ние все още не знаем къде стои той по ключови теми. Не сме видели с какви хора ще работи. Така, че той в момента е обграден в една мъгла, една енигма. За мен като един по-млад човек много ми напомня на Царя, който дойде с името си и тогава нищо не каза".

Той призова президента Йотова да наложи вето по отношение на броя на изборните секции в чужбина, тъй като "в Конституцията е записано, че всеки български гражданин, независимо къде се намира по света има правото да участва в изборния процес".

"Това, което наблюдавахме в парламента беше един цинизъм. Как се забранява на хората, основно тези, които са извън ЕС, да участват в политическия процес. Защо?

По думите му това е бил "един абсолютен театър, който се разигра пред очите ни". Това най-вече облагодетелства по думите му "ДПС-Ново начало".

"Това, което според мен се прави е, че ГЕРБ и ДПС през "Възраждане" като обслужващ персонал прокараха една забрана и всъщност ограничиха българските граждани да могат да гласуват свободно".

Вижте целия разговор във видеото

