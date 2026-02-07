БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
Възможно ли е мирно лято в Украйна?

Биляна Бонева
Чете се за: 03:37 мин.
По света
САЩ поискаха войната да свърши до юни

Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Съединените щати са поискали от Украйна и Русия да прекратят войната до юни - това съобщи Володимир Зеленски. Двете страни са поканени на преговори следващата седмица в Маями. Украйна е потвърдила участие. На фона на интензивната дипломация, Русия нанесе поредна масирана атака срещу украинската енергийна инфраструктура. Заради ударите Украйна значително намали производството на ток от атомни централи.

114 дни имат Киев и Москва да сложат край на войната. В противен случай, администрацията на Тръмп ще окаже натиск върху двете страни да го спазят, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Съединените щати са поставили ултиматума по време на тристранните преговори в Абу Даби.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития."

На журналистически въпрос защо точно до лятото трябва да приключи войната, отговорът на Зеленски беше лаконичен:

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
„Разбираме, че вътрешните проблеми в САЩ ще окажат влияние.“

Зеленски не уточни, но през май започва активната предизборна кампания в Съединените щати за междинните избори, които ще се проведат в началото на ноември.

Украинският президент призна, че тежкият въпрос за териториите на Украйна продължава да остава тежък. По време на разговорите в Абу Даби не е бил постигнат компромис нито за съдбата на Донбас, нито за бъдещото на атомната централа Запорожие.

За първи път, обаче, е била обсъдена възможността за организирането на тристранна среща на върха.

Според Зеленски има индикации за потенциални двустранни споразумения между Русия и Съединените щати, в които може да присъстват клаузи, свързани с Украйна.

Той заяви, че Украйна има разузнавателна информация, че Русия е представила на Съединените щати така наречения "пакет Дмитриев" - икономическо предложение на Москва на стойност 12 трилиона долара, изготвен от пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев.

С продължаването на дипломацията, продължават и руските удари по украински енергийни съоръжения. През изминалата нощ срещу Украйна са били изстреляни 400 дрона и 40 ракети. Атакувани са всички райони на страната.

Мишени са били електроцентрали, подстанции и електропроводи. Заради атаките, Украйна намали производството на ток от атомни централи.

Мрачен и мразовит - така изглеждаше през изминалата нощ Киев - градът, който вече никога не спи:

Когато другите разберат дори малка част от нашата реалност, само ще разберат как оцеляваме. Не трябва да бъдат бомбардирани! Не са нужни и шахеди. Трябва само да усетят какво означава да нямаш ток при такъв студ.

От средата на януари Украйна е в извънредно положение в енергетиката.

#войната в Украйна

