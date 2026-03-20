Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента

В полунощ официално започна предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Тя ще продължи до 17 април.

14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат ще се борят за гласовете на избирателите за попълване на 240 места в Народното събрание. Малко над 4700 са кандидатите, регистрирани за вота в цялата страна.

Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, като крайният срок изтича на 24 март.

До 28 март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.

Над 6 600 000 са избирателите с право на глас на предстоящия вот през април.