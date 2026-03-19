Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Най-щастливите в света: Защо Финландия води в класацията за девета година?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
За девета поредна година Финландия е най-щастливата страна в света. Това сочат данните от тазгодишния Световен доклад за щастието на ООН. В топ пет са и другите северни държави - Исландия, Дания, Швеция и Норвегия. България заема 84-то място от 147 страни. Къде се крие тайната на щастието за финландците и какво, според доклада, ни пречи да сме щастливи - вижте в следващата минута:

Ейно Ханкела: "Светът е много шумен, светъл и сух. Затова може би тишината, тъмнината и влагата на Финландия са лукс."

Девствената природа, северните сияния, както и сауна културата са нещата, които правят финландците щастливи.

Каролина Лисало: "Тишината и спокойствието, вероятно са най-голямото ни предимство, което прави живота толкова хубав."

Класацията на ООН се базира на сериозни критерии като брутен вътрешен продукт, социална система, продължителност на живота и възприятие за корупция. Според анализатори, те допринасят за ниските нива на обществено неравенство и високото доверие в институциите, които карат финландците да се чувстват сигурни.

Юхо Саари, професор по социални и здравни политики в университета в Тампере: "Финландското общество работи добре. Тук е безопасно и можем да се доверяваме един на друг. И разликите между хората не са толкова големи."

Високото усещане за корупция, по-ниската продължителност на живота и чувството за по-малко свобода дърпат България надолу в класацията. Тазгодишният доклад обръща специално внимание на влиянието на социалните медии. Заключението е, че прекомерното им използване води до "драматични спадове" на нивата на щастие сред младите хора, и особено сред момичетата, в държави като Съединените щати, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Въпреки това, повечето от младите хора днес са много по-щастливи от тези преди 20 години.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
