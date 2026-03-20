Валежи от дъжд и през почивните дни

В петък ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието около 4° и 6°, в София – около 1°, а максималните – между 7° и 12°, в София 6°-7°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде облачно и на много места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0° - 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури там ще са малко под нулата. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, но значителни количества не се очакват.

По-плътна ще бъде облачността в неделя и понеделник, когато на повече места в страната ще вали. Тогава и дневните температури ще бъдат най-ниски – предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°.