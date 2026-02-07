Кристиян Георгиев: Олимпийската писта по сноуборд е по-дълга, това е добре за по-младите

Характерното за олимпийската писта е, че тя е осезаемо по-дълга от останалите писти от кръговете от Световната купа. Според мен дава възможност на по-младите състезатели да се представят по-добре чисто заради физическия фактор. Това каза световният шампион за юноши в паралелния слалом по сноуборд Кристиян Георгиев, който бе гост в предаването „Днес на игрите“ по БНТ.



Както е известно, големият ден за сноубордистите ни е утре, когато са стартовите в тази дисциплина.

"Надявам се и очаквам да се спуснат добре моите съотборници, да се забавляват, всички да са здрави. И се надявам на най-хубавото. Не ми достигна по малко на няколко състезания за да участвам на Игрите. Може би менталните фактори най-вече ми липсваха и те бяха главната пречка да не се класирам. Трябва да изчистя главата“, каза още Георгиев.

Подробности от гостуването на Кристиян Георгиев в предаването „Днес на игрите“ вижте във видеото!