ИЗВЕСТИЯ

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската церемония

Христо Ценов
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската церемония
Снимка: БТА
Внушителната церемония по откриването на Олимпийските игри стана повод за гордост за италианците. Изпълнена под мотото „Хармония", тя отдаде почит към италианската музика, култура и мода.

Светът вече е Олимпиада. А за италианците церемонията по откриването на Игрите са превърна в повод за гордост.

Грета Ди Маида, жител на Милано:
Усещането беше вълшебно. Много съм горда от държавата си. Надявам се всеки състезател да може да покаже най-доброто от себе си и да доведат Италия отново до победата. Много съм щастлива, прегръщам всички посетители и се надявам да се насладите на Игрите.

Отборите бяха аплодирани бурно от публиката. Не липсваха, обаче, и негативни емоции. В страната-домакин цари известно недоволство заради присъствието на американските имиграционни служби ICE като охрана на спортистите на Съединените щати. Италианското правителство увери, че те няма да имат право на никаква оперативна дейност на територията на страната.

Антон, зрител от Москва:
Това трябва да е церемония за световното приятелство, не за политика. Надяваме се това да се промени в следващите месеци или години.

Световноизвестният италиански тенор Андреа Бочели и американската певица Марая Кери обогатиха церемонията с изпълненията си. Специален почит беше отдаден и на модната икона Джорджо Армани, който почина в края на миналата година. Модният дизайнер работи по екипите на олимпийския отбор през последните 10 години, като това продължава почти до смъртта му.

Франк и Джина, посетители от Канада:
Церемонията беше прекрасна, изпълнителите също. Особено Андреа Бочели. Мисля, че това беше главното зрелище, и той наистина изпъкна.

Не може да има олимпийски игри без талисман – тази година това са хермелините Мило и Тина, които радват деца и възрастни и позират за снимки с феновете.

