ИЗВЕСТИЯ

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в олимпийското село (СНИМКИ)

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова и избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева се срещнаха с Александра Фейгин, която беше знаменосец на България по време на церемонията при откриването на Зимните олимпийски игри в Милано на „Сан Сиро“.

Йотова посети олимпийското село и разговоря с Фейгин и треньора й Андрей Лутай. По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер.

Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни.

#президентът Илияна Йотова #Олимпийско село

