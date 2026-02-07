Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в олимпийското село (СНИМКИ)

Президентът Илияна Йотова и избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева се срещнаха с Александра Фейгин, която беше знаменосец на България по време на церемонията при откриването на Зимните олимпийски игри в Милано на „Сан Сиро“.

Йотова посети олимпийското село и разговоря с Фейгин и треньора й Андрей Лутай. По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер.

Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни.