Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

БСП през избор: Кой ще е новият председател на партията? (ОБЗОР)

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Трима са кандидатите за председател на БСП часове преди делегатите на извънредния конгрес да гласуват. Двама обаче са фаворитите - бившият служебен правосъден министър Крум Зарков и настоящият социален министър Борислав Гуцанов.

Третото име, което все още е в играта, е на бившия депутат Руси Статков.

По-рано досегашният председател на партията Атанас Зафиров подаде оставка.

На форума беше дадена оценка за участието във властта и беше приета предизборна платформа.

Важен 51-ви Конгрес, който да поведе партията към изборите за 52-ро Народно събрание.

Временният председател на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров беше избран миналата година за постоянен лидер на левицата. Победата му дойде с балотаж срещу социалния министър Борислав Гуцанов.

Подавайки оставката си Атанас Зафиров заяви, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП днес.

Най-важен е въпросът какъв път избираме.

Два месеца след оставката на Изпълнителното бюро дойде и тази на председателя Атанас Зафиров - подаде я пред близо 700-те регистрирани делегати.

Така се реши и първата интрига на Конгреса.

Атанас Зафиров: "Днес правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте да изпълнявам вашата колективна роля. По никакъв начин не се дистанцирам от отговорността. Подавам своята оставка пред Конгреса на партията, но не защото ви предавам, или се срамувам, или се отричам от постигнатото. Напротив. Аз се гордея с резултатите от тази една година. Гордея се с всички вас. Подавам си оставката, защото аз не искам да участвам в какъвто и да е процес на разделение в БСП. Но оставам - пак заради БСП."

Шепа сираци - така определи съмишлениците си след участието на БСП в управлението и се обърна към опозицията си.

Атанас Зафиров:"Голяма част от другарите, които искаха участие във властта, подкрепиха с гласа си участието във властта, участваха във властта, сега са на другия полюс - на търсещите отговорност. Но не на тях, а на членовете на нашата партия трябва да дам трудния отговор защо и как се озовахме точно в тази власт. Това беше един осъзнат, труден, рисков избор, който беше направен в условията на изключително дълбока институционална криза."

Над 50 бяха номинациите от организациите за нов лидер, последваха самоотводи, а на шестия час дойде и новината, че остават трима претенденти - Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

Зарков, бивш служебен министър на правосъдието и бивш съветник на Румен Радев, има най-много номинации.

Крум Зарков: "Сериозно е надпреварата, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България. И който, надявам се, ще повлече крак за други партии, а най-накрая и за целия български народ. Защото това е борба, която трябва да доведе до нов ред, до правов ред."

Борислав Гуцанов: "Обстановката е много по-различна от всичко, което е имало досега. И смятам, че мъдростта на Конгреса е тази, която трябва да прецени в този момент кой е най-подходящият лидер, за да можем да излезем силни, обединени и да дадем знак на обществото, че сме разбрали какво трябва да направи оттук нататък БСП. Дали по най-добрия начин се участва в това управление - това вече е друг въпрос, аз считам, че има много неща, които можеха да се направят по друг начин и най-вече да няма това обезличаване на БСП. Това е нещото, което най-не ми харесваше."

Председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев напомни, че предстоят избори не само за парламент, но и за президент.

снимки: БТА, БГНЕС

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на БСП: "Всички ние ще се борим заедно и ще се мобилизираме всички да се гласува само за БСП или коалицията, която ще направим. А след това вече може да се говори за евентуално бъдещо взаимодействие с други партии, говоря за политическия проект на президента Румен Радев. След парламентарните избори, зависи от всички нас дали ще си взаимодействаме с тази партия, моето лично мнение е, че трябва."

Появиха се информации, че делегати са плащали сами разноските си за Конгреса.

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на БСП: "Не знам да е имало такъв проблем, по начало всеки един конгрес се организира по различен начин, през годините сме помнили и още по-тежки случаи, няма проблем, важното е какъв ще бъде резултатът, с какво послание ще излезем от Конгреса. Така че това са новини с цел разделение, всяване на напрежение, напрежение няма."

В предизборната платформа е записано и че БСП ще се стреми към 200 000 гласа на предсрочните избори.

#председател #БСП #избор

