Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

Атанас Зафиров подава оставка като председател на БСП. Това обяви той на Конгреса на партията.

Атанас Зафиров: "Днес правя стъпка назад – подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам. Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният. Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза."