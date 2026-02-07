БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 00:57 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

На този етап той остава в партията

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Атанас Зафиров подава оставка като председател на БСП. Това обяви той на Конгреса на партията.

Атанас Зафиров: "Днес правя стъпка назад – подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам. Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният. Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза."

#БСП #атанас зафиров

Последвайте ни

ТОП 24

Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
1
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
2
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
5
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: У нас

Очарованието на Изтока: Българската публика омагьосана за първи път от Пекинската опера
Очарованието на Изтока: Българската публика омагьосана за първи път от Пекинската опера
Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ
Чете се за: 01:55 мин.
БСП решава бъдещето си на Конгрес в НДК БСП решава бъдещето си на Конгрес в НДК
Чете се за: 03:47 мин.
Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни
Чете се за: 00:25 мин.
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
10537
Чете се за: 01:55 мин.
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
9356
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Нови удари срещу Украйна: Полските летища Любин и Жешов затвориха...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ