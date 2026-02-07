БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима са кандидатите за председател на БСП

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Трима са кандидатите за председател на БСП
Снимка: БТА
Слушай новината

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на БСП, съобщиха от пресцентъра на партията.

След направените самоотводи на номинираните за председател, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

Очаква се гласуването да започне днес около 19.00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП, се посочва в съобщението.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В дневния ред на конгреса е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

#"БСП - Обединена левица" #председател #избор

Последвайте ни

ТОП 24

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
1
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
6
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
5
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Политика

Ивайло Шотев за ограничаването на изборните секции в чужбина: Абсолютен театър и цинизъм
Ивайло Шотев за ограничаването на изборните секции в чужбина: Абсолютен театър и цинизъм
БСП решава бъдещето си на Конгрес в НДК БСП решава бъдещето си на Конгрес в НДК
Чете се за: 03:47 мин.
Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни Бойко Борисов: INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни
Чете се за: 00:25 мин.
Драгомир Стойнев: Не можем да говорим за инфарктен или кризисен Конгрес на БСП Драгомир Стойнев: Не можем да говорим за инфарктен или кризисен Конгрес на БСП
Чете се за: 02:37 мин.
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права
Чете се за: 03:15 мин.
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Нови удари срещу Украйна: Полските летища Любин и Жешов затвориха...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ