Трима са кандидатите за председател на БСП

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на БСП, съобщиха от пресцентъра на партията.

След направените самоотводи на номинираните за председател, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

Очаква се гласуването да започне днес около 19.00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП, се посочва в съобщението.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В дневния ред на конгреса е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.