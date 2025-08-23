БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цанко Цанков стартира опит за 24-часово плуване без да спира

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Плувецът се цели в ново постижение.

цанко цанков стартира опит часово плуване без спира
Снимка: БТА
Слушай новината

Цанко Цанков стартира опит за още едно постижение, този път за 24-часвово плуване без да спира във водите на река Дунав. Плувецът преминал пет от 7-те най-трудни водни маратона в света. Както знаем, той е световен шампион и рекордьор по плуване в ледени води.

Цанков влезе в дунавските води от брега при винарска изба „Бонония естейт“ - с. Кошава, община Видин. Разстоянието до град Оряхово е около 135 км, коментира за БТА мениджърът му Николай Илиев.

Правим 24 часа само плуване, като Цанко Цанков няма право да докосва или да се качва на лодка, както и на помощни средства, допълни той.

Посрещането на Цанков е утре - 24 август, около 11:00 часа в Крайдунавския парк на Оряхово.

24-часовото плуване се осъществява в партньорство с Българската федерация по плувни спортове. Официален съдия на водещата лодка е Велислав Цеков - председател на съдийската комисия на федерацията.

Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, Община Видин, Община Оряхово и спонсори.

#Цанко Цанков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
2
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
3
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
4
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
5
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
6
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...

Още от: Водни спортове

Седмо място за Йоана Георгиева на световоното по кану-каяк в Милано
Седмо място за Йоана Георгиева на световоното по кану-каяк в Милано
Националите по водна топка за юноши се класираха за полуфиналите на европейското първенство до 18 години Националите по водна топка за юноши се класираха за полуфиналите на европейското първенство до 18 години
Чете се за: 00:45 мин.
Йоана Георгиева е на финал на едноместен каяк на световното първенство в Милано Йоана Георгиева е на финал на едноместен каяк на световното първенство в Милано
Чете се за: 00:57 мин.
Българската щафета на 4х200 м свободен стил зае 10-о място на световния шампионат за юноши Българската щафета на 4х200 м свободен стил зае 10-о място на световния шампионат за юноши
Чете се за: 00:37 мин.
Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк
Чете се за: 01:17 мин.
Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ