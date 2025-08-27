OОН призова за справедливост след поредните израелски удари в Газа

ООН заяви, че "трябва да има справедливост" след израелския удар по болница в Газа, който взе 20 жертви и уби 5-ма журналисти.

Критики по атаката има от редица световни лидери, сред които е и британският премиер Киър Стармър. Той нарече действията на Тел Авив "незащитаеми".

Израелските въоръжени сили публикуваха първоначалните си заключения, в които се посочват няколко "пропуски", които трябва да бъдат разследвани допълнително. Избухнаха протести в цялата страна, които призоваха правителството да приеме споразумение за освобождаването на заложниците и предложението за примирие на Катар и Египет.