БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

200 убити журналисти в Газа от началото на войната, сочат международни данни

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Десетки са ранени, задържани като заложници или са изчезнали, докато изпълняват професионалните си задължения.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Общо 200 са убитите журналисти от началото на войната в Газа, сочат данните на организациите "Репортери без граници" и "Комитетът за защита на журналистите". По-рано този месец 4-ма журналисти от Ал Джазира и двама на свободна практика бяха убити при атака срещу болницата "Ал Шифа" в град Газа. Според израелската армия кореспондентът на Ал Джазира Анас Ал Шариф, който беше убит при тази атака е бил начело на терористична клетка на Хамас.

Другата гореща точка - Украйна. Почти 150 журналисти са пострадали от военните действия. Убитите са по-малко, отколкото в Газа - 13. Но десетки са ранени, задържани като заложници или са изчезнали, докато изпълняват професионалните си задължения.

#убити #война #журналисти

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
5
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
6
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
6
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...

Още от: Общество

50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя
Чете се за: 00:42 мин.
Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им
Чете се за: 00:35 мин.
Операции за намаляване на ръста - новият тренд в медицинския туризъм в Турция Операции за намаляване на ръста - новият тренд в медицинския туризъм в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Световно първенство по танго: Състезанията продължават 2 седмици в Буенос Айрес Световно първенство по танго: Състезанията продължават 2 седмици в Буенос Айрес
Чете се за: 00:25 мин.
Днес се отбелязва Европейският ден в памет на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма Днес се отбелязва Европейският ден в памет на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО) Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени
Чете се за: 01:52 мин.
САЩ
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ