200 убити журналисти в Газа от началото на войната, сочат международни данни

Общо 200 са убитите журналисти от началото на войната в Газа, сочат данните на организациите "Репортери без граници" и "Комитетът за защита на журналистите". По-рано този месец 4-ма журналисти от Ал Джазира и двама на свободна практика бяха убити при атака срещу болницата "Ал Шифа" в град Газа. Според израелската армия кореспондентът на Ал Джазира Анас Ал Шариф, който беше убит при тази атака е бил начело на терористична клетка на Хамас.

Другата гореща точка - Украйна. Почти 150 журналисти са пострадали от военните действия. Убитите са по-малко, отколкото в Газа - 13. Но десетки са ранени, задържани като заложници или са изчезнали, докато изпълняват професионалните си задължения.