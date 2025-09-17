БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода

Иво Никодимов
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Кметът на Огняново Иван Ижбехов е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода. Това съобщи самият той във Фейсбук.

"Днес, по мой сигнал, Басейнова дирекция извърши проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района, включително и в комплекс "Валентина Касъл" и "Роял Валентина Касъл". След края на проверката и след като инспекторите си тръгнаха, при мен дойде собственика на комплекса и пожела да поговорим. Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака. Преди да си тръгне, оставяйки ме с окървавено лице, нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да търся за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен. Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието", пише кметът на Огняново.

Ижбехов е безпартиен и управлява втори мандат селото.

"Бъдете спокойни! Утре ще бъда на работното си място и ще продължа да изпълнявам задълженията си като Ваш кмет. Тази вечер няма да мога повече да отговарям на Вашите позвънявания и съобщения. Отново в утрешния ден, ще мога да разговарям и с всеки, който се е притеснил или иска да чуе лично от мен как се чувствам.
Още веднъж - призовавам всички да останат спокойни и да не търсят саморазправа. И все пак, ако в бъдеще нещо лошо се случи с мен, моите близки или нашето имущество, ще държа лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди! Благодаря Ви за подкрепата! Заедно ще запазим реда, спокойствието и достойнството на нашето село", пише още градоначалникът.

Нападателят Валентин Четрафилов е известен като собственик на обърнатата къща в Марчево.

През 2019 г. в обърнатата къща, която е строена със субсидия от ДФ "Земеделие", Четрафилов беше заключил проверяващи от Фонда и близо час отказваше да ги пусне.

#Валентин Четрафилов #незаконни сондажи на минерална вода #кмет на Огняново #побой

