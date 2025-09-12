Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

За миналата седмица по данни на Националния център по заразни и паразитни болести имаме 128 регистрирани случая на ковид, които са със 7 в повече от предишната седмица. От началото на годината имаме 810 случая. Миналата година сме имали 9123. Ковид, разбира се ще има, защото коронавирусите, винаги причиняват инфекции, като 30% от гърлобола при възрастните винаги е бил ковид отпреди пандемията, това заяви в "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев.

Ковид ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция".

"Много хора си правят тест за ковид, особено последните седмици стана много модерно. Купуват си тестове и си бъркат в гърлата. Като се докаже - да си стоят вкъщи, докато им мине. А то много бързо ще им мине, ако, когато ги заболи гърлото, веднага взимат мерки - знаем ги - лимон и сода. Има и други прекрасни средства за саниране на гърлото и горните дихателни пътища".

Забелязвам, каза Кантарджиев, че в метрото все повече има кашлящи, "които не ползват носни кърпички, а обичат да кашлят срещу хората - то така ще е". Който е болен - да си стои вкъщи, препоръча той.

"Веднага да взима мерки. И трето - възрастните хора да се обадят на личните си лекари и да се ваксинират кой за грип, кой за пневмококовата инфекция. Щом аз го направих - трябва да се прави от време на време".

Кантарджиев посъветва всички възрастни хора да се ваксинират, както и "амбициозните майки да сложат назална ваксина на децата си".

"А като е амбициозна майката тя още от родилното се обажда "хайде, да го ваксинирам". Другата ваксина - инжекционната, е за деца над 6 месеца".

Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви, заяви проф. Кантарджиев. По отношение на антибиотиците той каза, че това е най-успешното лечение.

"Някои казват - не, няма да взимам антибиотик - детето ще го боли ухо. Ще го боли, но ще му мине. Ще му мине, но ще оглушее. Какъв антибиотик, бе? Едно гърло. Еми едно гърло прави ангина. Една ангина, ако не я лекуваш засяга бъбрека или сърцето като ревматизъм".

