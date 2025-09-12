Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери непосредствено след извършване на убийството. Това стана ясно на пресконференция на ФБР.

На записите се вижда как извършителят скача от покрив.

Продължава издирването му, като службите обявиха награда от 100 000 долара за информация.

Полицията събира ДНК материал на местопрестъплението, за да може прокуратурата да поиска смъртната присъда.

Намерен е снайперът - в гора близо до мястото на убийството. Консервативният активист Кърк беше застрелян на публичен дебат в университет в щата Юта.