Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
На записите се вижда как извършителят скача от покрив, службите обявиха награда от 100 000 долара за информация

Чарли Кърк убиец
Снимка: БТА
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери непосредствено след извършване на убийството. Това стана ясно на пресконференция на ФБР.

На записите се вижда как извършителят скача от покрив.

Продължава издирването му, като службите обявиха награда от 100 000 долара за информация.

Полицията събира ДНК материал на местопрестъплението, за да може прокуратурата да поиска смъртната присъда.

Намерен е снайперът - в гора близо до мястото на убийството. Консервативният активист Кърк беше застрелян на публичен дебат в университет в щата Юта.

#Чарли Кърк #Доналд Тръмп #убийство

