Показното убийство на привърженик на Тръмп: Издирват убиеца на Чарли Кърк

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Известният американски активист беше застрелян по време на публична изява

Чарли Кърк
Снимка: БТА
Все още се издирва убиецът на известния американски активист Чарли Кърк. Кърк беше от основателите на младежко консервативно движение и голям привърженик на президента Доналд Тръмп.

Той беше застрелян по време на публична изява в кампуса на университета "Юта Вали". Мотивите за убийството остават неизвестни.

Първоначално беше задържан мъж, за когото се предполагаше, че е застрелял Кърк, но от ФБР съобщиха, че той е пуснат на свобода.

Американският президент Доналд Тръмп нарече убийството "мрачен момент за Америка". Във видеобръщение Тръмп заяви, че е "изпълнен с мъка и гняв".

Днес знамената в Съединените щати ще бъдат спуснати в памет на Чарли Кърк.

