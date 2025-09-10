БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Захлаждане и валежи през следващите дни

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Постепенно захлаждане предстои в близките дни. Ще се понижават и максималните, и минималните температури. Ще има и много райони с валежи, локално интензивни и с гръмотевични бури. Ще има и условия за градушки. В по-голямата част от страната и утре ще остане горещо, с максимални температури между 28° и 33°, в София - около 29°. Но ще има и гръмотевични бури, и валежи, първо в Западна България, а до вечерта - и в източните райони. Очакват се локално значителни количества, градушки и временно усилване на вятъра.

По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена от мъгли, а през деня ще бъде предимно облачно, с умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26° - 27°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините, на много места ще има гръмотевични бури и валежи, временно интензивни и значителни по количество.

И на Балканите утре ще има валежи. Предупреждение от третата, най-висока степен, код червено, за значителни количества и мощни гръмотевични бури е обявено в Хърватия и Черна гора. Причината - студен атмосферен фронт, който ще премине през Балканския полуостров и ще засегне и нашата страна. В източните и южните райони от Балканите ще се задържи почти безоблачно и горещо, за пореден ден с най-високите температури на континента.

Слънчево и горещо ще бъде и в Испания, с изключение на северните части, където ще има превалявания. С валежи, в отделни райони интензивни и с гръмотевична дейност, ще бъде утре в Западна и Централна Европа, както и на Скандинавския полуостров.

И у нас в петък ще вали на много места в страната, отново локално интензивно, а температурите вече в почти цялата страна ще бъдат под 30°. През почивните дни ще има повече слънчеви часове. В събота ще превалява главно в планините и в планинските райони, но в края на неделния ден, през нощта срещу понеделник, както и в понеделник, отново на много места в страната се очакват валежи. След максималните, понижение предстои и при минималните температури.

#захлаждане и валежи #валежи и гръмотевици #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

