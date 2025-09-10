Контрол на щетите: Какво постигна Израел с удара в Доха?

Катарските власти проучват възможността да търсят юридическа отговорност от израелския премиер за нарушение на международното право заради удара в Доха. Бенямин Нетаняху определи нападението като "напълно оправдано", защото мишена са били висши лидери на Хамас, организирали жестокостите от 7 октомври 2023-та година. Според Хамас ръководният екип е оцелял, но има шест жертви. Катар твърди, че е бил информиран от своя съюзник Вашингтон 10 минути след израелския удар.

Атакуваната сграда e в жилищен квартал в северната част на Доха, където има посолства, училища и детска ясла. Според представител на Хамас шестима ръководители на групировката са обсъждали последното предложение на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа. На заседанието е бил и главният преговарящ Халил ал Хая, който е оцелял. Загинал е обаче неговият син.

Администрацията на Доналд Тръм заяви, че е била известена за израелския удар в последната минута "от американската армия".

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Незабавно наредих на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарската страна за предстоящо нападение. Той го направи, но за съжаление беше твърде късно за спиране на нападението. Виждам в Катар силен съюзник и приятел на Съединените щати и се чувствам зле заради мястото на удара. Искам всички заложници и телата на мъртвите сред тях да бъдат върнати и тази война да приключи сега."

Доналд Тръмп допълни, че е разговаря с емира и с премиера Катар, като ги е уверил, че подобен инцидент няма да се случи отново на територията на страната. Според наблюдатели израелският удар подкопава международните усилия за мир в Газа, а Доналд Тръмп провежда политика на контрол на щетите.

Мона Якубян - Център за стратегически и международни изследвания, Вашингтон: "Мисля, че след това нападение мнозина в региона се питат доколко могат да разчитат на Съединените щати за своята сигурност, доколко Съединените щати са надеждни като партньор и доколко Вашингтон може да сдържа Израел."

Политбюро на Хамас е базирано в Катар от 2012 година с благословията на Вашингтон, който иска да поддържа канал за комуникация с групировката. В същото време Катар е домакин на най-голямата американска база в региона и има роля на посредник в преговорите за войната в Газа.