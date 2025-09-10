БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 09:22 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контрол на щетите: Какво постигна Израел с удара в Доха?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Нетаняху определи нападението като "напълно оправдано"

контрол щетите постигна израел удара доха
Снимка: БТА
Слушай новината

Катарските власти проучват възможността да търсят юридическа отговорност от израелския премиер за нарушение на международното право заради удара в Доха. Бенямин Нетаняху определи нападението като "напълно оправдано", защото мишена са били висши лидери на Хамас, организирали жестокостите от 7 октомври 2023-та година. Според Хамас ръководният екип е оцелял, но има шест жертви. Катар твърди, че е бил информиран от своя съюзник Вашингтон 10 минути след израелския удар.

Атакуваната сграда e в жилищен квартал в северната част на Доха, където има посолства, училища и детска ясла. Според представител на Хамас шестима ръководители на групировката са обсъждали последното предложение на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа. На заседанието е бил и главният преговарящ Халил ал Хая, който е оцелял. Загинал е обаче неговият син.

Администрацията на Доналд Тръм заяви, че е била известена за израелския удар в последната минута "от американската армия".

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Незабавно наредих на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарската страна за предстоящо нападение. Той го направи, но за съжаление беше твърде късно за спиране на нападението. Виждам в Катар силен съюзник и приятел на Съединените щати и се чувствам зле заради мястото на удара. Искам всички заложници и телата на мъртвите сред тях да бъдат върнати и тази война да приключи сега."

Доналд Тръмп допълни, че е разговаря с емира и с премиера Катар, като ги е уверил, че подобен инцидент няма да се случи отново на територията на страната. Според наблюдатели израелският удар подкопава международните усилия за мир в Газа, а Доналд Тръмп провежда политика на контрол на щетите.

Мона Якубян - Център за стратегически и международни изследвания, Вашингтон: "Мисля, че след това нападение мнозина в региона се питат доколко могат да разчитат на Съединените щати за своята сигурност, доколко Съединените щати са надеждни като партньор и доколко Вашингтон може да сдържа Израел."

Политбюро на Хамас е базирано в Катар от 2012 година с благословията на Вашингтон, който иска да поддържа канал за комуникация с групировката. В същото време Катар е домакин на най-голямата американска база в региона и има роля на посредник в преговорите за войната в Газа.

#удар в Доха #Доналд Тръмп #Израел срещу Хамас #Катар

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
2
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
3
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
4
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
5
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение
6
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Близък изток

Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно от Израел
Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно от Израел
Владимир Чуков: Преговорният процес между Израел и Хамас е силно парализиран Владимир Чуков: Преговорният процес между Израел и Хамас е силно парализиран
Чете се за: 01:42 мин.
Ударът в Доха: Опасен прецедент във воденето на мирни преговори Ударът в Доха: Опасен прецедент във воденето на мирни преговори
Чете се за: 02:55 мин.
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
Продължава израелската офанзива в Газа Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 09:22 мин.
По света
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел
Чете се за: 05:37 мин.
По света
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ