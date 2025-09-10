БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Атанас Атанасов за вота на недоверие: Обединихме се около темата "Правосъдие и вътрешен ред"

У нас
Снимка: БНТ
Вътре в коалицията и с останалите партньори имахме обсъждане и се обединихме около темата "Правосъдие и вътрешен ред". Това е съгласувано и с останалите политически сили, от които ще получим подкрепа - така Атанас Атанасов, заместник-председател на Народното събрание от ПП-ДБ и лидер на ДСБ коментира в студиото на "Още от деня" готвения пети поред вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"На първо място от МЕЧ, имаме разговори и с АПС. Макар, че на нас ни трябва един глас. Но не въпросът е за това. Въпросът е за темата, тъй като има основание за искане на вот на недоверие не по една тема. Много негативи натрупа това правителство и управляващото мнозинство в сектора "Сигурност", включително и това, което се развива през последните дни и не само", обясни Атанасов.

На заседание на парламентарната група вчера са били обсъдени и мотивите за вота.

"Темата с контрабандата - има два тежки скандала, които бяха покрити от властта. Воаяжът на Паскал беше оперативна комбинация, за да може в едно изречение да бъдат подредени имената на Асен Василев, Бойко Рашков и думата контрабанда. Единият контрабанден скандал с цигари в Пловдив, който беше очевидно покрит от най-високо политическо ниво. И другото - онази фабрика в Хасково, няма задържани там - най-голямата фабрика, която била разкрита", каза той.

Според него, цялостната организация на работата на МВР е дефектна. За тези 8-9 месеца откакто е това правителство там не се случи нищо:

"Ние сме опозиция и една от основните задачи на опозицията е да търси пробойните и пропуските в работата на управляващите. По темата "Обществен ред и сигурност" управляващите са като решето. Работа на управляващите е да търсят подкрепа и тъй като те си имат мнозинство не ги интересува нищо."

Вижте целия разговор във видеото

#пети вот на недоверие #генерал Атанас Атанасов #ПП-ДБ

