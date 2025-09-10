Спектакълът "Звук и Светлина" във Велико Търново на 40 години

Спектакълът "Звук и Светлина" във Велико Търново вече е на 40 години. По този повод се откри изложба, на която може да се се види как е създаден едно от най-емблематичните аудио - визуални шоута в България!

Могат да се разгледат оригиналните части от програмата – лампи, кабели, лазерни тръби, компютри с кодове, управляващи платки и дори звуковата лента с музиката. Показват и една лампа след години работа и кабел след авария – малки детайли, които правят историята реална и почти магическа. Изложбата е в музей “Възраждане и учредително събрание" до 12 октомври, а входът е безплатен.