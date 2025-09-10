Ученици донесоха 3 бронзови медала от олимпиада по изкуствен интелект

Поредно постижение за България. 3 бронзови медала от олимпиада по изкуствен интелект донесоха ученици от българския национален отбор. Един от тях спечели единайсетокласникът Велислав Джелепов от Математическата гимназия в Пловдив, който се съревноваваше с над 300 участници от повече от 60 държави.

Велислав Джелепов е участвал отборно и индивидуално в състезанието по изкуствен интелект в Пекин. В рамките на 3 дни, своите възможности е трябвало да представят 8 ученици от България.

Велислав започнал да се занимава с числа още от детската градина. Новата му страст обаче е изкуственият интелект, който иска да опознава и занапред. Дори смята, че той трябва да се изучава в училище.

Велислав все още не е решил дали иска да се занимава с изкуствен интелект, след като завърши училище.

Велислав има още десетки купи и медали от състезания по математика, лингвистика и изкуствен интелект. За него сега предстои кратка почивка, след което започва отново засилена подготовка за бъдещи надпревари.