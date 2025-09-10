БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Повечето безпилотни апарати са навлезли от Беларус, според Минск "дроновете са се заблудили"

полша близо открит конфликт втората световна война насам туск свалянето руски дронове
Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. За първи от началото на войната руски военни обекти са директно атакувани на територията на страна от Алианса. В операцията по прехващането на дроновете са се включили и нидерландски изтребители. Варшава определи случилото се като "безпрецедентен акт на агресия". Полският премиер Доналд Туск поиска задействане на член 4 на договора на НАТО, който предвижда свикването на консултации, ако териториалната цялост на някоя от страните-членки е застрашена. Засега единствената реакция от Русия е на говорителя на Кремъл - "че няма да коментира".

Вражески обекти, засечени от полските радари задействаха през нощта най-високата степен на тревога в Полша. Въздушното пространство на страната е било нарушено от най-малко 19 дрона.

Доналд Туск, премиер на Полша: "Искам да подчертая много категорично, че няма причина да твърдим, че сме на ръба на война, но няма съмнение, че тази провокация надхвърля съществуващите граници и е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша спрямо всички останали. Тази ситуация ни поставя най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам."

При атаката няма жертви и пострадали. Нанесени са обаче щети на няколко сгради. Това е една от пострадалите къщи.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Повечето безпилотни апарати са навлезли от Беларус. Властите в Минск твърдят, че "дроновете са се заблудили". Отломки от паднали дронове обаче бяха открити на повече от 200 километра от беларуската граница, което според полски военни означава, че не са били насочени към Украйна. Подпомагани от нидерлански F-35, полските изтребители са свалили 4 дрона.

Рубен Брекелманс, служебен министър на отбраната: "Дроновете нарушиха въздушното пространство на НАТО в Полша. Нидерландия се включи с четири F-35, за да помогне за защитата на източния фланг на НАТО. Фактът, че нашите F-35 свалиха дронове "Шахед", показва, че сме готови и способни да елиминираме подобна заплаха."

Полският премиер увери, че страната му е готова да реагира на всяка атака или провокация.

Доналд Туск, премиер на Полша: "Имаме си работа с мащабна провокация… Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че НАТО и Европейският съюз ежедневно обвиняват Русия в провокации. На журналистически въпрос дали инцидентът е провокация за въвличане на Варшава в конфликта с Москва, Песков беше лаконичен.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Не искаме да го коментираме. Това е извън нашата отговорност. Това е въпрос за Министерството на отбраната на Руската федерация."

Според военни анализатори обаче нахлуването на руски дронове във въздушното пространство определено е провокация.

Саша Хах, анализатор Франкфурт: "Както масираните атаки с дронове срещу Украйна през последните седмици, така и този инцидент, при който беше нарушено полското въздушно пространство, очевидно са провокация. Въпросът сега е как НАТО, западните съюзници и особено САЩ ще се справят с тази ситуация, дали това наистина ще укрепи преговорната позиция на Русия или ще им е от полза - предстои да видим. Сега зависи от това как ще реагират САЩ."

Нахлуването на руски дронове в Полша отмени десетки полети от и за страната. Четири летища останаха затворени за няколко часа, а хората от най-уязвимите райони бяха призовани да не напускат домовете си.

"Трябваше да стигнем във Варшава, но ни казаха, че там летището е затворено. След като стояхме 1 час в самолета, ни превозиха с автобуси до столицата."

Отложени и закъснели полети се очаква да има до края на деня, но от полските военновъздушни сили увериха, че въздушното пространство на страната отново е сигурно.

#руски дронове # Втората световна война #въздушно пространство #Полша

