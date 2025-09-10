БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за отговора на НАТО?

от БНТ
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Премиерът Доналд Туск свика извънредно заседание на правителството

Снимка: БТА
Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна. За първи път от началото на войната натовска армия влиза в съприкосновение с руски военни активи. За кратко бяха затворени основните летища на страната. Премиерът Доналд Туск свика извънредно заседание на правителството.

Полша обяви най-висока степен на тревога и вдигна свои и съюзнически самолети, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. В операцията са участвали полски самолети F-16, нидерландски F-35, както и самолети за наблюдение от Италия и НАТО.

Оперативното командване на полската армия посочи три региона, които са най-уязвими - те се намират в източната част на страната и граничат с Беларус и Украйна. Гражданите на тези райони бяха призовани да останат по домовете си докато трае военната операцията по неутрализирането на чуждите обекти.

Основните летища, включително най-голямото летище "Фредерик Шопен" в столицата, временно бяха затворени и в резултат много полети се изпълняват с големи закъснения. 19 са нарушенията на въздушното пространство тази нощ, четири дрона са свалени, съобщи премиерът Доналд Туск.

Повечето от летателните апарати са навлезли от Беларус. Според Минск дроновете са се заблудили. Варшава определи инцидента като безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство на страната и агресивен акт, който поставя реална заплаха за сигурността на гражданите. След спешно заседание на кабинета Туск направи изявление:

"Тази нощ голям брой руски дронове нарушиха полското въздушно пространство. Тези дронове, които представляваха пряка заплаха, бяха свалени. Моля началникът на Генералния щаб да предаде моята благодарност на пилотите, които участваха в тази операция. Процедурите проработиха, процесът на вземане на решения беше безупречен. Заплахата беше елиминирана, благодарение на решителните действия на нашите командири, войници, пилоти и съюзници. Много ви благодаря за това. Най-вероятно става дума за мащабна провокация. Но в същото време ние се консултираме с нашите съюзници. Поддържам постоянен контакт с генералния секретар на НАТО, за да можем в следващите часове, дни и след това да реагираме на този тип заплахи толкова ефективно, колкото го направихме тази нощ", заяви Доналд Туск, министър-председател на Полша.

Това е първият случай, при който натовски сили прибягват до въоръжението си, за да свалят руски обекти. Полският президент Навроцки ще свика съвет по сигурността до 48 часа. Той определи случилото се като безпрецедентен момент в историята на НАТО. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио също е информиран. Според експерти това е нова фаза на руската война срещу Украйна.

"Ясно е, че Русия се опитва да провокира съюзниците от НАТО по отношение на гаранциите за сигурност - да покаже, че няма да е безопасно, ако съюзниците разположат свои войски в Украйна. Това не е изолиран инцидент. Преди няколко дни руски хеликоптер навлезе в естонското въздушно пространство. Дронове са падали не само в Полша, но също в Литва, Латвия и други държави. Затова всичко трябва да се разглежда в контекст", коментира Мариш Анджанш, директор на Центъра за геополитически изследвания в Рига.

През август Варшава адресира протестна нота до Москва, след като дрон падна и експлодира в царевична нива в източната част на Полша, а властите определиха случая като руска провокация.

Европейският първи дипломат Кая Калас изрази солидарност с Полша. Украинският президент Володимир Зеленски нарече нарушаването на полското въздушно пространство тази нощ опасен прецедент за Европа. Балтийските и северните държави изразиха загриженост заради инцидента.

Подробностите от международния ни редактор Ива Стойкова.

