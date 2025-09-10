БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея
Снимка: АП/БТА
Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея. Това беше едно от посланията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която днес произнесе своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Войната в Украйна, конфликтът в Близкия изток и ситуацията в Газа, европейската отбрана и търговия, миграцията и защитата на демокрацията бяха сред темите в речта ѝ.

Цялата реч на Урсула фон дер Лайен вижте тук.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Миналата седмица Русия извърши най-голямата еднократна атака с дронове и балистични ракети, вчера беше извършена въздушна атака срещу селище в Донецк, насочена срещу хора, които са чакали на опашка за пенсиите си. Над 20 души бяха убити. А днес ставаме свидетели на безпрецедентно нарушение на полското и европейското въздушно пространство от повече от десет руски дрона Шахед. Европа застава с цялата си солидарност зад Полша."

Председателят на ЕК коментира и войната в Газа и възможните лостове за натиск над Израел.

"Първо - Комисията ще направи всичко, което може от нейна страна. Ние ще замразим нашата двустранна подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в районите, без да засягаме цивилното общество. Второ - ще предложим на Съвета допълнителни санкции за екстремистките министри."

# Урсула фон дер Лайен

