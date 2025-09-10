БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:42 мин.

Мечката стръвница с ново нападение над Сопот, ще бъде ли отстреляна?

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Мечката стръвница, която влезе в манастира "Св.Спас" в Сопот вчера отново се е върнала в манастира тази нощ. Тя е изяла още едно от дарените агнетата за курбан. Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.

Служителите са я прогонили към планината с автомобил.

Днес в 11.00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стапанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки. Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предрожена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел. Местната власт призавя по никакъв начин да не се се храни ида не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.

#стръвница #Сопот #мечка

