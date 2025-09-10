Себастиен Льокорню встъпва в длъжност като премиер на Франция

Новият френски премиер Себастиен Льокорню встъпва в длъжност днес.



Той беше назначен от президента Еманюел Макрон 24 часа след вота на доверие, който предишният министър-председател Франсоа Байру загуби.

Льокорню, който досега беше министър на отбраната, става петият премиер на Франция за по-малко от 2 години.

Той е натоварен със задачата да проведе разговори с парламентарно представените политически сили, за да бъде намерен компромис за бюджета.

Льокорню поема поста на фона на национален протест днес по призива на гражданското движение "Да блокираме всичко".

Блокади, демонстрации и стачки се очаква да блокират цялата страна.

Засегнат е общественият транспорт и полетите на всички френски летища.