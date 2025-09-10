БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно от Израел

Ива Стойкова
Чете се за: 01:15 мин.
По света
По думите на Доналд Тръмп решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него

Доналд Тръмп
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него.

В съобщение в социалните мрежи Тръмп посочи, че едностранното бомбардиране на суверенна държава, която е близък съюзник на Вашингтон и посредник за мир, не допринася за целите на Израел и Америка.

Все пак Тръмп е на мнение, че елиминирането на Хамас е достойна цел.

"Не съм възхитен от цялата ситуация. Не е добра ситуация. Но ще кажа следното: Искаме заложниците да се върнат, но не сме възхитени от начина, по който се развиха нещата днес. Нищо не ме изненадва, особено когато става въпрос за Близкия изток. Утре ще дам пълно изявление. Но ще ви кажа следното: Бях много недоволен от начина, по който се случи това", заяви Доналд Тръмп.

