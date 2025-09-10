Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно от Израел

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него.

В съобщение в социалните мрежи Тръмп посочи, че едностранното бомбардиране на суверенна държава, която е близък съюзник на Вашингтон и посредник за мир, не допринася за целите на Израел и Америка.

Все пак Тръмп е на мнение, че елиминирането на Хамас е достойна цел.