ИЗВЕСТИЯ

Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият...
Чете се за: 00:55 мин.
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Ще бъде ли подложена на критики?

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще произнесе утре в Европейския парламент в Страсбург годишната си реч за състоянието на ЕС.

Фон дер Лайен ще се изправи през европейските депутати във важен за съюза момент, свързан с геополитически предизвикателства, липса на единство сред държавите по важни въпроси като конфликта в Близкия изток и членството на Украйна в ЕС.

Очаква се тя да бъде подложена на критика и заради търговската сделка със САЩ и липсата на конкретни резултати за стабилизиране на европейската икономика.

Какви са настроенията в Страсбург преди важния дебат утре?

Кая Калас - върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи:
"През уикенда Русия започна най-голямата въздушна атака в тази война досега. Путин няма никакъв интерес от постигането на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден. Посланието към Русия е просто: войната не може да бъде спечелена. Напуснете бойното поле и елате на масата за преговори с Украйна. Когато това се случи, на Русия не трябва да се позволява да се превъоръжава и атакува. Вече имаме опит отпреди, Путин не крие, че Украйна е само началото. Путин иска да възстанови съветската сфера на влияние на Русия отпреди 1991 г., но Западът е единен в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна".

#настроения # Урсула фон дер Лайен #ЕП #годишна реч #Страсбург

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Принц Хари се завърна във Великобритания
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиера на Франция? Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиера на Франция?
Докато се редели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област Докато се редели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област
Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха
Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ 15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР) Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
След фаталния инцидент с АТВ: "Остава ни една единствена...
Чете се за: 03:45 мин.
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу...
Чете се за: 04:30 мин.
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:47 мин.
