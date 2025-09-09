Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще произнесе утре в Европейския парламент в Страсбург годишната си реч за състоянието на ЕС.

Фон дер Лайен ще се изправи през европейските депутати във важен за съюза момент, свързан с геополитически предизвикателства, липса на единство сред държавите по важни въпроси като конфликта в Близкия изток и членството на Украйна в ЕС.

Очаква се тя да бъде подложена на критика и заради търговската сделка със САЩ и липсата на конкретни резултати за стабилизиране на европейската икономика.

Какви са настроенията в Страсбург преди важния дебат утре?

Кая Калас - върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи:

"През уикенда Русия започна най-голямата въздушна атака в тази война досега. Путин няма никакъв интерес от постигането на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден. Посланието към Русия е просто: войната не може да бъде спечелена. Напуснете бойното поле и елате на масата за преговори с Украйна. Когато това се случи, на Русия не трябва да се позволява да се превъоръжава и атакува. Вече имаме опит отпреди, Путин не крие, че Украйна е само началото. Путин иска да възстанови съветската сфера на влияние на Русия отпреди 1991 г., но Западът е единен в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна".

