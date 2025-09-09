БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Владимир Чуков: Преговорният процес между Израел и Хамас е силно парализиран

По света
Оттук насетне преговорният процес между Израел и Хамас е силно парализиран. Катар вече обяви официално, че се оттегля от посредническата си роля и се анонсира факта, че сигурно ще има нови посредници - така проф. Владимир Чуков коментира в "По света и у нас" удара в Доха.

"Последното американско предложение най-вероятно не е достигнало до Хамас. Предложението на Уиткоф, което беше прието от Израел. Нетаняху каза "ние се съгласихме на тези условия". Преди ден в близкоизточната преса, близка до Хамас, се прокраднаха елементи, че най-вероятно Хамас ще отхвърли подобно нещо", допълни арабистът.

Усилията за постигане на резултат може да се окажат напълно напразни, каза Чуков. Важното е, че израелското военно ръководство са изчаквали тези членове на политбюро, всъщност те са били седем или осем човека, да се завърнат или по-скоро да отидат от Турция до Катар, за да се осъществи това нападение - обобщи Чуков.

"Нещата са изключително сложни. Нещата оттук нататък не е много ясно дали въобще ще има преговори".

Той допълни, че САЩ са предупредили Катар. По думите му Хамас не иска да се разоръжи.

Вижте целия разговор във видеото

#удар в Доха #Израел срещу Хамас #проф. Владимир Чуков

Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека" край Борино във водите на река
Жена падна от опасната „Дяволска пътека" край Борино...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Ударът в Доха: Опасен прецедент във воденето на мирни преговори
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
У нас
По света
У нас
У нас
Ударът в Доха: Опасен прецедент във воденето на мирни преговори
По света
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
У нас
Докато се редели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски...
По света
