Премиерът Желязков изнесе лекция В подгорица за предизвикателствата пред ЕС

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Премиерът Желязков изнесе лекция В подгорица за предизвикателствата пред ЕС
За предизвикателствата пред Европейския съюз говори българският премиер на лекция пред студенти на Университета на Черна гора. В последния ден от посещението си в Подгорица Росен Желязков откри бюст-паметник на Княз Алексадър I Батенберг във Факултета по политически науки. На събитието присъстваха дипломати, студенти и приятели на България.

Българският премиер подчерта, че Европа е изправена пред безпрецендти предизвикателсва и изпитания, които са свързани с нарастващите разходи за живот, трудната икономическа ситуация, управлението на миграцията, войната в Украйна и в Близкия изток. Както и в областта на сигурността и отбраната, така и в подобряване на готовността и управлението на кризи.

Росен Желязков, министър-председател: "Живеем в свят, който е в безпрецедентна конкуренция и надпревара. Борбата е кой пръв ще разработи технологиите, които ще дадат облик на следващите десетилетия. И нека го кажем честно и открито - Европа е уязвима по отношение на своята конкурентноспособност. Уязвима е от недостига на умения и работна сила. Конкурентоспособността на Европа се възпрепятства от нейната по-ниска производителност в сравнение с преките ѝ световни конкуренти. Една от причините за това е например недостатъчно широкото разпространение на цифровите технологии, което влияе на способността да се използват технологиите за разработването на нови услуги и бизнес модели."

#премиерът Росен Желязков #Подгорица #Черна гора #визита

