Премиерът Желязков изнесе лекция В подгорица за предизвикателствата пред ЕС

За предизвикателствата пред Европейския съюз говори българският премиер на лекция пред студенти на Университета на Черна гора. В последния ден от посещението си в Подгорица Росен Желязков откри бюст-паметник на Княз Алексадър I Батенберг във Факултета по политически науки. На събитието присъстваха дипломати, студенти и приятели на България.

Българският премиер подчерта, че Европа е изправена пред безпрецендти предизвикателсва и изпитания, които са свързани с нарастващите разходи за живот, трудната икономическа ситуация, управлението на миграцията, войната в Украйна и в Близкия изток. Както и в областта на сигурността и отбраната, така и в подобряване на готовността и управлението на кризи.