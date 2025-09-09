Коментар на МВР за новото видео на побоя на шефа на русенската полиция

Зам.-министърът на МВР Филип Попов коментира случая с побоя над шефа на полицията в Русе.

"Видно от разпространения запис категорично се вижда автомобил с превишена скорост, видях жена, която дърпа детето си и се вижда как съседът на пострадалия се дърпа назад, защото от автомобила се посяга да бъде ударен. След това видях и твърденията на съседа, те съвпадат с втория запис, че именно от автомобила му се посяга и се опитва да бъде ударен, след като е застанал на пътя и е направил забележка. Какво се случва след това знаем - Кожухаров се намесва и получава удари в гърба."