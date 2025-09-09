Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов даде специално интервю за БНТ преди началото на световното първенство във Филипините.

"Трикольорите" стартират участието си с двубой срещу Германия на 13 септември от 12:30 часа българско време.

Запитан за насторението в лагера на националите, Грозданов отговори: "Изиграхме два добри мача срещу САЩ. Днеска ни е последният ден в Хирошима, а утре пътуваме за Манила и за момента отбора е в перфектно настроение, бих казал."

"През последния месец бяхме доста изморени от физическата подготовка, както и техническата. Но с наближаване на самото световно първенство, капацитета на тренировката намаля, така че вече започваме да влизаме в перфектна форма и сме доста по-отпочинали. Мисля, че след броени дни вече за първия мач ще бъдем в топ състояние", добави той.

Състезателят на полския Богданка ЛУК Люблин бе категоричен, че "лъвовете" са фокусирани върху това да стартират участието си на Мондиала с победа поради трудните съперници в групата.

"Първата среща ще бъде много важна, защото трябва да победим Германия и Словения, за да излезем от групата. Така че няма как да си позволим да изпуснем Германия и при евентуална грешка бихме могли да затрудним много бъдещите мачове", заяви капитанът на българския отбор.

