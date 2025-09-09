БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Национални отбори
Запази

Капитанът на българския национален отбор по волейбол заяви, че съставът се намира в перфектно настроение преди световното първенство във Филипините.

Алекс Грозданов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов даде специално интервю за БНТ преди началото на световното първенство във Филипините.

"Трикольорите" стартират участието си с двубой срещу Германия на 13 септември от 12:30 часа българско време.

Запитан за насторението в лагера на националите, Грозданов отговори: "Изиграхме два добри мача срещу САЩ. Днеска ни е последният ден в Хирошима, а утре пътуваме за Манила и за момента отбора е в перфектно настроение, бих казал."

"През последния месец бяхме доста изморени от физическата подготовка, както и техническата. Но с наближаване на самото световно първенство, капацитета на тренировката намаля, така че вече започваме да влизаме в перфектна форма и сме доста по-отпочинали. Мисля, че след броени дни вече за първия мач ще бъдем в топ състояние", добави той.

Състезателят на полския Богданка ЛУК Люблин бе категоричен, че "лъвовете" са фокусирани върху това да стартират участието си на Мондиала с победа поради трудните съперници в групата.

"Първата среща ще бъде много важна, защото трябва да победим Германия и Словения, за да излезем от групата. Така че няма как да си позволим да изпуснем Германия и при евентуална грешка бихме могли да затрудним много бъдещите мачове", заяви капитанът на българския отбор.

Вижте целия материал във видеото!

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
5
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
6
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
5
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Специално за БНТ

Васил Василев: Най-голямата ми мечта е Александър да постигне своите цели
Васил Василев: Най-голямата ми мечта е Александър да постигне своите цели
Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата
Чете се за: 01:42 мин.
Антон Недялков: Грузия си изигра по-добре ситуациите, имаха малко повече късмет Антон Недялков: Грузия си изигра по-добре ситуациите, имаха малко повече късмет
Чете се за: 02:17 мин.
Хвича Кварацхелия: Опитвахме да отбележим гол и съумяхме да го направим Хвича Кварацхелия: Опитвахме да отбележим гол и съумяхме да го направим
Чете се за: 01:20 мин.
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола на грузинците Илиан Илиев: Подарихме им трите гола на грузинците
Чете се за: 03:32 мин.
Росен Божинов: Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и по-концентрирани Росен Божинов: Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и по-концентрирани
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ