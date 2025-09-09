Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе - политически реакции и коментари

От "Да,България!" коментираха, че излезлите записи на побоя на шефа на полицията в Русе показват, че истината повече се доближава до версията на младежите, отколкото на МВР. Според Ивайло Мирчев обясненията на министър Даниел Митов са откровена лъжа и опити да дезинформира обществото.

Във Фейсбук Николай Денков от ПП отбеляза, че поведението на МВР и министър Митов по този случай хвърля съмнение за прикриване на информацията още от самото начало.

От МЕЧ, както и от ПП-ДБ завяват, че този случай добавя още аргументи за готвения пети вот на недоверие на правителството.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България!": Настояваме министърът на вътрешните работи да освободи всички по веригата, които са участвали по един или друг начин в дезинформирането или скриване на информация от обществото. Настояваме да се изискат от прокуратурата разрешения за публикуване за цялата налична информация, защото в момента МВР се опитва чрез действия или бездействия да внуши своята версия.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България!": И ако това не се случи, премиерът трябва да поиска оставката на вътрешния министър, защото по този начин повече не може да се продължава.

Радостин Василев- председател на МЕЧ: Вотът на недоверие е по-належащ от всякога след това, което стана ясно днес. Темата е "Вътрешен ред и сигурност". Колегите от ПП-ДБ в тази тема работят по темата "Завладяната държава". След днешните записи става ясно, че ударите ги нанасят други хора и това е евентуално може би "неизбежна отбрана". Сега , дали е превишаване пределите, какво е станало, но се вижда часът, вижда се ситуацията, вижда се движение на кола и се вижда, кой удря пръв.





Автори: Вера Александрова и Николай Минков