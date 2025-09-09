Алпите приеха легендарното ендуро състезание Red Bull Dolomitenmann

В Алпите се проведе 38-ото издание на легендарното и считано за едно от най-тежките ендуро състезания в света - Red Bull Dolomitenmann. Надпреварата, която се състоя пред погледа на 30 хиляди зрители, донесе драма, рекорд и исторически подиум за Коланд Tопспорт.

Състезанието беше щафетно и включваше четири дисциплини - планинско бягане, планинско колоездене, парапланеризъм и каяк в бързи води.

Вижте целия материал във видеото!