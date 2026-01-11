Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Игрите в Италия

Оперната легенда Андреа Бочели ще бъде сред големите звезди в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Италия, които ще се проведат от 6 до 22 февруари. Новината бе съобщена от организационния комитет на форума.

„Присъствието на Андреа Бочели е естествен мост между музиката и спорта. Това е негово завръщане в олимпийския контекст след участието му в церемонията по закриването на Игрите в Торино през 2006 година, но и възможност светът да се докосне до богатото италианско музикално наследство, ценено в глобален мащаб“, се казва в официалното изявление.

По-рано организаторите вече разкриха, че в спектакъла ще участва и американската поп икона Марая Кери, което допълнително подсилва звездния облик на церемонията.

Откриването на Игрите ще премине под мотото „Хармония“ и ще бъде историческо – за първи път в олимпийската история церемонията ще се състои едновременно на четири различни локации: стадион „Сан Сиро“ в Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

През декември Андреа Бочели отново привлече световното внимание, след като изпя специално изпълнение по време на церемонията по тегленето на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година във Вашингтон.