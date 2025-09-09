БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево, с изолирани превалявания следобед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но на места в Западна България ще превали.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 33°, в София - около 29, по Черноморието – от 26 до 28. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

И утре вятърът ще остане с посока от изток-югоизток. В повечето райони ще бъде слаб, в източните – умерен. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34°, в София – около 30.

И по Черноморието ще бъде слънчево, на места със сутрешни мъгли. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28°. Вятърът ще е слаб, до умерен, с посока от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Температурата на морската вода е 24-25°.

Добри условия в планините утре - умерен южен вятър и предимно слънчево време, със слаби и изолирани превалявания. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 11° на Мусала до 13 на връх Ботев.

В четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи горещо и предимно слънчево, но в западните райони ще има превалявания и гръмотевична дейност.

В петък предстои захлаждане, по-съществено в Западна България, а валежи, локално интензивни, ще има на много места в цялата страна. В събота и неделя облачността ще е променлива, а превалявания ще има главно в западната половина. Минималните температури ще се повишат, но максималните вече в цялата страна ще бъдат под 30°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
3
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
4
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
5
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
6
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Времето

Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата
Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата
Валежи и захлаждане се очакват след средата на седмицата Валежи и захлаждане се очакват след средата на седмицата
Чете се за: 02:32 мин.
Новата септемврийска седмица започва със слънчево и топло време Новата септемврийска седмица започва със слънчево и топло време
Чете се за: 01:30 мин.
Слънчево и топло време и през новата седмица Слънчево и топло време и през новата седмица
Чете се за: 02:07 мин.
По-често слънчево с температури около 30° По-често слънчево с температури около 30°
Чете се за: 01:30 мин.
Слънчево и топло време, с валежи главно в планините Слънчево и топло време, с валежи главно в планините
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата иска затвор за 19-годишния, който блъсна и уби трима...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ