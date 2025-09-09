БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Продължава израелската офанзива в Газа

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Израел вече контролира 75% от ивицата Газа

Задълбочава се израелската офанзива в град Газа - Тел Авив планира да установи контрол върху най-големия град в ивицата. Международната общност се опасява за бъдещето на цялата територия.

Днес в Ню Йорк се открива заседанието на Общото събрание на ООН, на което има заявки от няколко държави да признаят за независима държавата Палестина.

Кадри, в които отново оживяват сцени от началото на войната между Израел и Хамас преди почти три години - от небето падат бележки, които предупреждават палестинското население в град Газа незабавно да напусне.

Това става, след като Тел Авив обяви, че ще превземе и останалите крепости на Хамас. Израел вече контролира 75% от ивицата Газа. Палестинците бяха предупредени да се насочат към хуманитарната зона в Ал-Мауаси.

"Преди няколко дни ви обещах, че ще разрушим кулите на терора в Газа и точно това правим в момента. През последните няколко дни 50 такива кули бяха разрушени от въздушните сили. Всичко това е само увод към мощната основна акция, която е наземна операция на нашите сили, които в момента се събират и организират в град Газа. И затова казвам на жителите на Газа, използвам тази възможност, слушайте внимателно: предупредихме ви. Напуснете сега", каза Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел.

Отговорът на Хамас - няма да сложат оръжие, докато не се създаде независима палестинска държава. Американският президент Доналд Тръмп също отправи последно предупреждение към Хамас в неделя, след като инициативата за примирие, водена от Египет и Катар, засега не е успешна.

Вашингтон заяви, че няма да има други опити за спиране на огъня. Офанзивата се осъществява на фона на срещата на Общото събрание на ООН, която световните лидери чакат със смесени реакции.

"След като израелската армия нареди на хората да се преместят от части от град Газа на юг, OCHA (Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси) предупреждава, че хората се нуждаят спешно от храна. Те се нуждаят спешно от вода и, разбира се, от подслон", коментира Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

На днешната сесия на Общото събрание има заявки от Франция, Великобритания, Канада, Белгия и Австралия, че ще признаят Палестина, след като международната общност засили критиките срещу действията на Израел в ивицата Газа.

#град Газа #Израел #Палестина

