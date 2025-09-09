БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Местните хора подават сигнали, но до момента реакция няма

Мечки са нападнали пчелини и са унищожили десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново. Местни стопани, които сигнализират за сериозни щети.

Само преди месец подобен случай беше регистриран и в град Шипка, където мечета също разрушиха кошери. Хората се оплакват, сигнализират до институциите, но към момента нямат отговор и са принудени сами да се справят със ситуацията.

"Проблемът е от средата на август месец. Имам пчелин, който е на, може би, 500 метра в права линия оттук, който е тотално разбит. Тогава започна проблемът. Вече трета седмица мечката слиза тук на този пчелин и тя не е само една. Поне това, което се вижда на камерите, са няколко мечки. Имаме електропастир, пускаме радио вечер, имаме соларни лампи, които светят. Мечката не се притеснява от нищо", обясни Начо Иванов, един от засегнатите стопани.

Хищникът преодолява еректропастира, като копае дупки под него

"Всяка вечер сме тук или аз, или баща ми вървим, хвърляме пиратки. Викаме, по някакъв начин се стремим да си опазим имуществото, защото това де факто е бизнес, който ни храни. Ни оттук получаваме нашите доходи, така че за нас това нещо е голям проблем. Другият проблем е, че мечката слиза много рано, а и тук е много близо до селото. Отгоре е вилната зона на селото. Тук ходят хора разхождайки се с кучета, с електрически колелета. И не дай си боже да се срещнат с това животно, ще стане нещо страшно".

Според хората в района има няколко мечки. Сигнализирали са всички възможни институции, включително Регионалната инспекция по опазване на околната среда, горското стопанство и Министерството на земеделието.

#с. Ясеново #кошери #мечки #Казанлък

