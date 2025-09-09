БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втори ден от визитата на Росен Желязков в Черна гора

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Той ще открие паметник на княз Александър Батенберг

Росен Желязков
Втори ден от визитата на премиера Росен Желязков в Черна гора. Днес той ще изнесе публична лекция пред студенти.

Преди това премиерът Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Поводът - 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Вчера премиерът Росен Желязков проведе среща с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич. Двамата обсъдиха транспортната, енергийната и дигиталната свързаност в региона.

Транспортните министри на двете страни Гроздан Караджов и Мая Вукичевич подписаха декларация за създаването на работна група, която бързо да търси възможност за директна въздушна връзка между Подгорица и София.

А с президента на Черна гора Яков Милатович Росен Желязков обсъди регионалното сътрудничество в сигурността, както и партньорството в рамките на НАТО.

#Росен Желязков #Черна гора #визита

