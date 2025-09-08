От днес започна най-голямото учение на НАТО за управление при извънредни ситуации, което се провежда на летище "Ерден". Участват 1000 военнослужещи от 29 държави на НАТО и 19 партньорски страни и организации. Една от целите е подобряване на оперативната съвместимост и сътрудничеството при бедствия. Част от задачите, които ще бъдат тренирани, са търсене и спасяване, реагиране на химически и радиационни опасности, справяне с индустриални инциденти, преминаване на граници за подпомагане на партньори и съседи, сътрудничество между цивилни и военни, внедряване на нови технологии.

Главен комисар Александър Джартов – директор на ГД "ПБЗНС": "Когато се случат тежки бедствия, се налага да участват множество екипи от множество държави, което означава, че всички тези екипи трябва да могат да работят помежду си, заедно, на един език. Да си тестваме самата система вече на държавно ниво – как ще ни се получат нещата от гледна точка на посрещане на екипи. В случая ще работят повече от 500 човека на терен, което е голямо предизвикателство. Виждате какъв огромен лагер е построен. Това всичко изисква непрекъсната координация между институциите."

Вътрешният министър посочи, че повишената готовност на алианса е ключова за сигурността на НАТО, а настоящото учение е възможност за укрепване на мрежите между първите реагиращи звена и органите, вземащи решения.

Даниел Митов – министър на вътрешните работи: "Надявам се, че учението не просто ще подобри координацията в рамките на НАТО по отношение на гражданската защита, а и ще ни покаже къде са ни слабостите не само по отношение на комуникацията държава – държава и център, но и вътре в българските институции. Ще можем да си направим съответно изводите къде имаме пропуски, къде имаме пробойни и какво трябва да подобряваме занапред."

Заместник-генералният секретар на НАТО акцентира върху нуждата от ефективно съвместно управление на кризи.

Радмила Шекеринска – заместник-генерален секретар на НАТО: "Някои от вас може би се изненадат да видят войници, пожарникари, медици, но също така учени, програмисти, инженери и иноватори, които се събират под знамето на НАТО не за да воюват, а за да се подготвят за бедствия; не за да се сражават, а за да спасяват животи. Опазването на сигурността на гражданите е основна мисия на алианса вече повече от 70 години."

По-късно днес Радмила Шекеринска изнесе лекция пред Атлантическия клуб в София.

Заместник-генералният секретар на НАТО в своята лекция акцентира върху усложнената среда за сигурност и заплахите, пред които е изправен алиансът.

Радмила Шекеринска – заместник генерален секретар на НАТО: "Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност. Целта на държавите членки в НАТО е да направят така, че да предотвратят, да се подготвят и защитят от тази заплаха. НАТО е фокусирана да осигури на Украйна каквото е необходимо, за да се защити и да възпре агресията в бъдеще."

Шекеринска се срещна и с президента Румен Радев. Държавният глава подчерта, че в условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за колективната отбрана на НАТО в региона.

Той посочи още, че свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за тяхното икономическо развитие, но и е фактор за колективната сигурност на НАТО.

Румен Радев призова за по-тясно сътрудничество между отделните държави членки още в процеса на разработване и внедряване на ново въоръжение, така че да не се задълбочава разделението в НАТО между държави производители и държави консуматори.