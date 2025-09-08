БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

"Коли, мотори - като на рали, нощем става ад": Обезопасено ли е кръстовището в Асеновград, където кола се вряза в жилищен блок

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Автомобил се вряза във входа на жилищен блок в Асеновград. И по чудо няма пострадали. Инцидентът е станал през нощта до оживен булевард в града, само месец след друг инцидент, при който загина един човек.

Часове по-късно Кирил Стоянов прави сметка колко ще струва ремонтът на входната врата, след среднощния зловещ удар от автомобил, паркирал се във входа на сградата.

Кирил Стоянов: "Снощи около 1.00 часа се чу страшен удар, все едно стана земетресения и погреднах през терасата, имаше една кола в средата на кръстовището, а другата беше вътре, наполовина във входа. Слязох долу, видяхме, гледката беше ужасна, цялата предница на колата беше тука, другата кола също беше смляна."

Всички в блока на булевард „България“ в Асеновград се събудили от катастрофата.

Марина Пандова: "Много силен тътен и трясък, все едно че земетресение имаше. Леглото ми се разклати, понеже моята спалня е от този край и беше много страшно."

Според разказите на хората минути след сблъсъка шофьорите са били невредими и в адекватно състояние.

Произшествието за щастие завършва само с материални щети.

Ключовото кръстовище, на което се удрят двата автомобила, е добре сигнализирано със светофар, обезопасено и осветено. Това обаче не спира нарушителите. Ежедневно след залез слънце по булеварда се кара с бясна скорост, разказват потърпевши.

Марина Пандова: "Обикновено се кара от мотори между 10.00 и 1.00-2.00 ч., до 3.00 ч. – коли, мотори като на рали. Тука е някакъв ад."

Борис: "Може би е нужно да има повече полицейско присъствие, защото трябва да се спре този ужас."

Кирил Стоянов: "Мога да призова всички от Асеновград и от околията, които идват, да бъдат по-внимателни, защото ако се беше случило това нещо през деня, не в 1.30 ч. щеше да е ужасно."

Мариела: "Преди месец на същото място имаше катастрофа със загинал моторист."

Сигналите за силен шум от мотори и бясно каране, които гражданите са подавали към институциите не променят ситуацията. Днес от Община Асеновград увериха, че ще направят допълнителен оглед на мястото и ако се прецени ще се монтират и предпазни огради на тротоарите.

#вряза се кола в блок #Асеновград

