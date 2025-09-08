БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Рождество Богородично в Бачковския манастир беше осветена мощехранителница с частици от Кръста Господен и 12 светци

На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица. В много храмове в страната имаше празнична литургия, а в Бачковския манастир беше осветена мощехранителница с частици от Кръста Господен и 12 светци.

Църковният празник започна със света литургия в столичния храм "Рождество Богородично", отслужена от българският патриарх Даниил.

Българският патриарх Данаил: "Това е пътят - ние да усвоим радостта и да живеем с тази радост и днес, защото Света Богородица донесе радост за света. И ако такава радост липсва в нас, трябва да се запитаме "А, имаме ли вярата, да сме праведни като богоотците Йоаким и Анна?", "А, имаме ли тяхното благотърпение?", "Имаме ли тяхното милосърдие, тяхното човеколюбие" и като се постараем да придобием това, което те са имали, ние ще станем съучастници и ще се изпълним с тази радост."

Като "празник на радостта" определи Рождество Богородично Величкият епископ Сионий.

Велички епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешният ден е един празник на радостта, празник на надеждата, празник на утешението чрез благодатта на Бог Отец и слизането на Светия Дух и благодатното предпразненство на очакването на идването на Христос."

И на днешния празник Бачковският манастир отново се оказа притегателно място за миряните.

"От години с цялото семейство много уважаваме този празник. Така ни е завещано - кандилата горе на самата скала са от моя свекър по завет на баба Ванга, но това са много съкровени неща за нас. И повече от 60 години спазваме тази традиция."

"Идваме от София, да, за първа година сме в Бачковския манастир на този страхотен ден и сме дошли да се помолим за здраве и късмет."

"За здраве, късмет и благоденствие за нас, за всички нас, за близки - да сме живи и здрави."

В манастира беше осветен и специално поръчан и дарен саркофаг с вградени частици от Кръста Господен и 12 светци.

Велички епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Тук са положени частиците от Светия кръст Господен и мощите на 12 светци. Като големият почит на целия народ е към частиците мощи на Св. Константин, царица Елена, Св. Стефан, Св. Георги, Св. Николай, както и Св. Климент Охридски, един от най-големите просветители на нашия народ."

В Бачковския манастир беше изнесено и копие на чудотворната икона на Света Богородица.

