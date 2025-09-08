Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение

Пожар бушува в Сакар. Община Свиленград обяви частично бедствено положение.

Огънят е пламнал в района на село Костур и вятърът го е разнесъл към Лисово. Горят над 1000 декара, предимно гора и пасища. На място работят 13 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер.

Пламъците са далече от населените места. Разследват се причините за пожара. Той е тръгнал от района на пасище, затова се предполага, че е заради земеделска дейност.

Видео: Светослав Димитров