Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:37 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение

На място работят 13 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер

Снимка: Областна администрация Хасково
Пожар бушува в Сакар. Община Свиленград обяви частично бедствено положение.

Огънят е пламнал в района на село Костур и вятърът го е разнесъл към Лисово. Горят над 1000 декара, предимно гора и пасища. На място работят 13 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер.

Пламъците са далече от населените места. Разследват се причините за пожара. Той е тръгнал от района на пасище, затова се предполага, че е заради земеделска дейност.

Видео: Светослав Димитров

#пожар в Сакар #Хасково #пожар

