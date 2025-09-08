Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За най-малките литературни ентусиасти има организирани специални изненади

150 издателства участват алея книгата снимки
От днес започва 13-ото издание на "Алея на книгата" в София. В него се включват повече от 150 български издателства. Ето атмосферата в първия ден.

Деница: "Като културно събитие много ми харесва, харесва ми, че има намаления, точно за самата алея пускат най-хубавите книги, най-интересно. Всичко е красиво, цветно".

Мария: "Много ми харесва, че има много родители и баби с деца малки, които купуват книги, сядат на пейката и четат, което е много, много хубаво."

В програмата на най-мащабното книжно изложение на открито в страната са предвидени повече от 200 събития. За най-малките литературни ентусиасти има организирани специални изненади.

Петя Господинова, председател на Асоциация "Българска книга": "Детските събития ще са свързани с издателствата на детска литература, обикновено ателиета, четене сред най-малките. За наше щастие книгата стана, четенето на книги стана мода и надявам се това да се задържи трайно. Българинът чете, българинът е любознателен, така че аз имам надежда в бъдещето".

Мариан Бачев, министър на културата: "Изкуството, културата, музиката, книгите са тези, които ни дават онази добавена стойност, която вярвам, че се изгражда в семейната среда първоначално, затова говорим за първите 7, след това в училището и след това всичко това примесено с културните събития като "Алея на книгата".

Снимки: БТА и БГНЕС

"Алеята на книгата" ще работи всеки ден от 10.00 до 20.00 ч. , а в неделя до 19.00 часа.

По публикацията работи стажант-репортер Дарина Ангелова

