Терористична атака с жертви в Йерусалим
Започна 13-ото издание на "Алея на книгата" в София

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Цяла седмица почитателите на книгите могат да открият своите любими заглавия

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес започна 13-ото издание на "Алея на книгата" в София. Изложението ще продължи до 14 септември.

В продължение на 7 дни, пред НДК и по бул. "Витоша" ще са разположени белите шатри, в които почитателите на книгите ще могат да открият своите любимите си заглавия. Над 150 български издателства се включват в тазгодишното издание на изложението.

В програмата са предвидени повече от 200 събития. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с писатели и да получат автограф от тях. Помислено е, разбира се, и за най-малките литературни ентусиасти. За тях има организирани специални събития. Министърът на културата Мариан Бачев откри "Алеята на книгата".

Даница Попова: "Като културно събитие много ми харесва, че има намаления. Точно за самата алея пускат най-хубавите книги, най-интересни, всичко е красиво, цветно…"

БНТ: Колко често четете книги?

Даница Попова: "Почти всеки ден."

БНТ: Какви жанрове предпочиташ?

Даница Попова: "Фентъзи, романтика, приключенски…"

БНТ: Какво ви харесва на вас тук в "Алеята на книгата"?

Нелина: "Определено, че има доста много различни издателства."

Мариан Бачев - министър на културата: "Повече от литература и книги, за да се интересува някой, това е заложено в семейната среда, ако трябва да бъдем откровени. Подобни форуми като "Алея на книгата" само благоприятстват подобни процеси. Както виждате, има и прекрасен музикален фон. Т.е. изкуството и културата, музиката, книгите са онези, които ни дават онази добавена стойност. Да знаем какво е значението на буквите и този прозорец, който се отваря и ни води към едни други красиви светове."

